الأحد، 31-01-2021
10:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
زار
اليوم الأحد فريق من منظمة الصحة العالمية
سوق في الصين ، وهو مركز توزيع المواد
الغذائية لمدينة "ووهان " خلال
فترة الإغلاق التي استمرت 76 يوم العام الماضي .
وسار أعضاء الفريق في
أقسام من سوق " بايشازو " إحدي أكبر الأسواق الرطبة في " ووهان
" ويحيط بهم مجموعة كبيرة من المسئولين الصينيين ، حسبما نشرت " سكاي
نيوز " .
كما زار الأعضاء من
ذوي الخبرة في الطب البيطري و علم الفيروسات وسلامة الأغذية و علم الأوبئة و
مستشفيين في مركز التفشي المبكر بمستشفي " ووهان جينينتان " و مستشفي
" هوبي المتكامل " للطب الصيني والغربي .
وكان الفريق قد زارد
أمس معرض مخصص للتاريخ المبكر لفيروس " كورونا
" المستجد .
جدير بالذكر أن منظمة
الصحة العالمية
نوهت الخميس الماضي عن أن الفريق يعتزم زيارة مستشفيات و أسواق مثل
سوق " هوانان " للمأكولات البحرية المرتبط بالعديد من الحالات الأولي .