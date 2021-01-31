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منظمة الصحة العالمية أخيرا.. تزور سوق " ووهان "

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 31-01-2021 10:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
زار اليوم الأحد فريق من منظمة الصحة العالمية سوق في الصين ، وهو مركز توزيع المواد الغذائية لمدينة  "ووهان " خلال فترة الإغلاق التي استمرت 76 يوم العام الماضي .
وسار أعضاء الفريق في أقسام من سوق " بايشازو " إحدي أكبر الأسواق الرطبة في " ووهان " ويحيط بهم مجموعة كبيرة من المسئولين الصينيين ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
كما زار الأعضاء من ذوي الخبرة في الطب البيطري و علم الفيروسات وسلامة الأغذية و علم الأوبئة و مستشفيين في مركز التفشي المبكر بمستشفي " ووهان جينينتان " و مستشفي " هوبي المتكامل " للطب الصيني والغربي .
وكان الفريق قد زارد أمس معرض مخصص للتاريخ المبكر لفيروس " كورونا" المستجد .
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية نوهت الخميس الماضي عن أن الفريق يعتزم زيارة مستشفيات و أسواق مثل سوق " هوانان " للمأكولات البحرية المرتبط بالعديد من الحالات الأولي .
 

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