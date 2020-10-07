منصور الرقيبة يودع الجمهور بصورة مؤثرة ويقرر الاعتزال

الأربعاء، 07-10-2020
07:14 م
محمد فضل
نشر الناشط السعودي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي،
منصور الرقيبة
، اليوم الأربعاء، متابعيه صورة مفاجئة جمع فيها لقطات مختلفة له في عدد
من المناسبات، مودعًا الجمهور بها في قرار يبدو أنه اعتزال
للسوشيال ميديا.
وعلق "الرقيبة" على الصورة، التي أثارت جدلا
كبيرًا بين متابعيه، والتي تُظهر لقطات مختلفة له في أكثر من مناسبة، بقوله: "أستودعكم
الله.. في أمان الله"، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.
وأرجع البعض اعتزال
ه بعد صدور قرار بوقفه بسبب إعلان القهوة
المثير للجدل.
وكان “الرقيبة” نشر إعلانًا مع أحد تجار القهوة السعوديين؛
حيث قال: إن “غالبية منتجات القهوة في أسواق السعودية، ليست (درجة أولى) كما يزعم موردوها
من التجار”.
وتدخلت وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الغذاء والدواء،
وأعلنت حينها استدعاء الأشخاص الظاهرين في مقطع “القهوة”؛ للتحقق من صحة ما ورد من
أوصاف ومعلومات، واتخاذ الإجراء النظامية معهم”.
ولاحقًا، أدانت التحقيقات التي أعلنتها “التجارة”، تاجر القهوة
والرقيبة بعدة مخالفات، وقالت إن الفيديو المثير للجدل الذي ظهرا فيه، إعلان مخالف
للقوانين المحلية، ويستوجب معاقبتهما.