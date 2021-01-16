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منصب القضاء يراود نساء السعودية.. الحلم بات قريب

السعودية
السعودية
 
السبت، 16-01-2021 06:18 م أحمد سالم
عرضت قناة العربية فيديو يكشف عن تطور كبير في تمكين المرأة داخل السعودية وقد يصل قريبا لاعتلائها منصة القضاء وهذا بعد تقلدهم مناصب بوزارة العدل .


وأضاف الفيديو أن المرأة في السعودية الان يتم تعيينهم "كاتبات عدل"  وهذا من ضمن 2000 سعودية تم توظيفهم في وزارة العدل خلال الـ3 سنوات الماضية في جميع المستويات الوظيفية .


وأوضح الفيديو أن السعوديات يشاركن بنسبة 31% في سوق العمل بالمملكة كما ارتفعت نسبة مشاركتهن في قطاعات الخدمة المدنية حتى وصل تمثيلهم الي 41% ويشغلون 2.5% في المناصب القيادية في القطاع العام .
 

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