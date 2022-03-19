السبت 19 مارس 2022
توقيت مصر 14:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. فنان شهير يؤدي العمرة رفقة صديقته ويحتضنها أمام الكعبة (صور)

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى برشلونة.. والنادي يعرض هذا المبلغ

«طاهرة وشريفة».. فنانة شهيرة تنشر فيديو من داخل الحرم بتعليق مفاجئ

كانت تقود بسرعة جنونية.. فيديو لـ ساز القحطاني قبل وفاتها بدقائق

طليق منة عرفة يكشف سبب الانفصال: تلقت مكالمة من هذا الشخص

عروس تُحرج عمرو دياب أثناء غنائه في فرحها.. شاهد رد فعله

شاهد لحظة فرار عشرات الجنود الروس تاركين مدرعاتهم في أوكرانيا

منذ أكثر من 11 عامًا.. أول دولة خليجية تدعو بشار الأسد لزيارتها

شاهد لحظة وفاة مصلي ساجدًا بالمسجد النبوي في صلاة الجمعة

محامي ورثة الطيار أبواليسر لـ محمد رمضان: هتدفع غصب عنك

ADS
 

منذ أكثر من 11 عامًا.. أول دولة خليجية تدعو بشار الأسد لزيارتها

2021_5_25_10_31_38_857
بشار
Native
Teads
السبت، 19-03-2022 10:08 ص
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها وانزعاجها العميقين" من دعوة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس.
ووصف برايس الدعوة بـ"المحاولة المكشوفة لإضفاء الشرعية عليه وهو مسؤول عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين والاعتقال التعسفي واختفاء أكثر من 150 ألف سوري من الرجال والنساء والأطفال".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية وفقا لموقع الحرة " لا ندعم جهود إعادة تأهيل الأسد. ولا نؤيد قيام الآخرين بتطبيع العلاقات معه وكنا واضحين بهذا الشأن مع شركائنا".
وحث برايس "الدول التي تفكر في الانخراط مع نظام الأسد على أن تتوقف بعناية عند الفظائع المروعة التي ارتكبها النظام بحق السوريين على مدار العقد الماضي، فضلا عن جهود النظام المستمرة لمنع وصول المساعدات الإنسانية والأمن إلى الكثير من أنحاء البلاد".
وأكد برايس أن "الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن سوريا أو تتخلى عنها ولا تدعم إعادة إعمارها حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع عنه نحو حل سياسي وهو ما لم نشهده بعد".
وأعرب برايس عن اعتقاده بأن الاستقرار في سوريا والمنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين. وختم "نحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة من أجل حل سياسي دائم".

 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد لحظة فرار عشرات الجنود الروس تاركين مدرعاتهم في أوكرانيا

7069546951453126401

إعدام مواطن سعودي مارس اللواط مع «غُلام» بالقوة

تنزيل (2)

العراق يسحب سفيره في لبنان بسبب فيديو «غير لائق»