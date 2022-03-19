منذ أكثر من 11 عامًا.. أول دولة خليجية تدعو بشار الأسد لزيارتها

السبت، 19-03-2022
10:08 ص
أعربت وزارة الخارجية
الأمريكية عن "خيبة أملها وانزعاجها العميقين" من دعوة رئيس النظام السوري،
بشار الأسد
، لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما قال المتحدث باسم الخارجية
الأمريكية نيد برايس.
ووصف برايس الدعوة
بـ"المحاولة المكشوفة لإضفاء الشرعية عليه وهو مسؤول عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى
من السوريين وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين والاعتقال التعسفي واختفاء أكثر من
150 ألف سوري من الرجال والنساء والأطفال".
وقال المتحدث باسم
الخارجية الأمريكية وفقا لموقع الحرة " لا ندعم جهود إعادة تأهيل الأسد. ولا نؤيد
قيام الآخرين بتطبيع العلاقات معه وكنا واضحين بهذا الشأن مع شركائنا".
وحث برايس
"الدول التي تفكر في الانخراط مع نظام الأسد على أن تتوقف بعناية عند الفظائع
المروعة التي ارتكبها النظام بحق السوريين على مدار العقد الماضي، فضلا عن جهود النظام
المستمرة لمنع وصول المساعدات الإنسانية والأمن إلى الكثير من أنحاء البلاد".
وأكد برايس أن
"الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن سوريا أو تتخلى عنها ولا تدعم إعادة إعمارها
حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع عنه نحو حل سياسي وهو ما لم نشهده بعد".
وأعرب برايس عن اعتقاده
بأن الاستقرار في سوريا والمنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة
جميع السوريين. وختم "نحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة
من أجل حل سياسي دائم".