ممارسة الفجور تحت تهديد السلاح في الكويت.. تفاصيل صادمة

ممارسة الفجور تحت تهديد السلاح بالكويت.. تفاصيل صادمة

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن وافعة صادمة حدثت في محافظة الجهراء.



وذكرت أن سيدة من فئة البدون، في محافظة الجهراء اتهمت مواطنا بتحريضها على الفسق والفجور، تحت التهديد باستخدام سكين.



وذكرت السيدة أن هذا حدث خلال تواجدها داخل مستشفى خاص.



وبحسب وسائل الإعلام فإن السيدة غير متأكدة من وجود كاميرا لتوثيق ما حدث.



ورجح مصدر أمني أن تكون على معرفة به نظرا لأنها ذكرت اسمه.