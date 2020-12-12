ملياردير روسي يهدد بحرق 600 مليون دولار لهذا السبب الغريب

السبت، 12-12-2020
02:15 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن ملياردير روسي أنه يرفض دفع تعويض تسوية الطلاق لزوجته السابقة
مؤكدا أنه من الأفضل أن يحرق
أمواله بدلا
من إعطائها لها .
و كانت تقارير بريطانية أشارت إلي أن الملياردير متهم بإخفائه
الملايين حتى لا يدفع التعويضات التي أمرت بها المحكمة
لزوجته السابقة والتي تبلغ قيمتها 450 مليون
جنيه إسترليني أي حوالي 600 مليون دولار
.
و أشارت المحكمة
إلي رسالة كتبها أحمدوف لابنه تيمور قال فيها أنه
سيحرق
هذه الأموال بدلا من أن أعطيها لوالدتك ، والغريب في الأمر أن الابن وافق
أباها علي ذلك مؤكدا في تصريحات صحفية أن أمه دمرت حياته عندما كان طفلا ولم تلتزم
يوم بالقيم الأخلاقية التي ربته عليها .