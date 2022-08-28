الأحد 28 أغسطس 2022
توقيت مصر 15:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد خروجها من السجن بتهمة الزنا.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بالبكيني في أول ظهور

وضع يده في مناطقها الحساسة.. مدرس يهتك عرض طالبة ثانوي داخل منزلها

الأهلي يرد على طلب عودة رمضان صبحي

فتاة سعودية: إما أن ألبي رغبات مديري الجنسية أو يتم طردي من العمل (فيديو)

شوبير: سواريش يختتم مسيرته مع الأهلي بمباراة سيراميكا كليوباترا

ماذا يفعل صلاح؟.. يدخل ضمن الأغرب في العالم بإهدار هدف لا يُصدق

يقتل عروسته الخمسينية في «ليلة الدخلة» (صور)

مكافأة مليون ريال لمن يدلي بمعلومات عن رجل الأعمال السعودي تركي الدوسري

قرار كويتي بإجراء اختبارات للمصريين قبل منحهم تصريح العمل

بالفيديو.. زوجة مدرب نادي النصر السعودي تثير الجدل بالتقاط الصور مع المعجبين

ADS
 

مكافأة مليون ريال لمن يدلي بمعلومات عن رجل الأعمال السعودي تركي الدوسري

newslite1661304921646
تركي الدوسري
Native
Teads
الأحد، 28-08-2022 11:27 ص


أعلن المواطن السعودي فيصل الدوسري، عن مكافأة قيمتها مليون ريال لمن يعثر على أخيه رجل الأعمال تركي الدوسري الذي اختفى مطلع الشهر الجاري في ظروف غامضة رغم عمليات البحث الواسعة عنه.

وانقطع الاتصال مع تركي بن عبدالهادي بن سالم الهواشلة الدوسري يوم 2 أغسطس الجاري في مدينة الرياض بشكل غير مفهوم لذويه بعد العثور على سيارته ومقتنياته الشخصية فيها.

وفشلت عمليات البحث الواسعة عن الرجل المفقود منذ ذلك التاريخ، على الرغم من اتساع نطاقها لخارج العاصمة بعد أن تم تناقل صوره في مواقع التواصل الاجتماعي دون جدوى.

وظهر فيصل الدوسري في مقطع فيديو نشرته حسابات تمثل قبيلة الدواسر، وأعلن عن مكافأة مليون ريال لمن يجد أخيه، قبل أن يوجه شكره لكل من يبحث عن #مفقود_الرياض.

ونقلت وسائل إعلام محلية فيصل، في وقت سابق، قوله إن الجهات الأمنية تلقت بلاغهم بالأمر فور انقطاع الاتصال به بشكل غير مفهوم في مدينة الرياض.

وأضاف أنه استطاع العثور على سيارة أخيه المفقود متوقفة بالقرب من مستشفى الشميسي بطريقة خاطئة، وبداخلها هاتفه الجوال ومستلزماته الشخصية.

كما أكد أن أخاه المفقود لا يعاني من أي أزمات نفسية أو جسدية وليس لديه أعداء.

وتحظى قصة الدوسري المفقود بتعاطف واسع في المملكة، ففي حين تجري عمليات بحث واسعة عنه، وتحقيقات رسمية، تلقت عائلته سيلاً من عبارات التضامن والتعاطف والدعوات بعودة رب الأسرة سالماً معافى.
 

إقرأ ايضا

غالب-كامل

فلسطيني الأصل.. من هو الإعلامي غالب كامل الذي أحزن رحيله السعوديين؟

2015_11_1_7_7_10_565

تهز المملكة.. سعودي ستيني يقتل زوجته ثم ينتحر والسبب صادم

DST_1533641_2363933_1_2_2021033100172094

الأحدث عالميًا.. شاهد لحظة وصول سفينة « جلالة الملك الجبيل » السعودية

أخبار متعلقة

133-002957-tourist-killed-hotel-morocco_700x400

مقتل سعودي داخل فندق بالمغرب بعد أيام من ذبح آخر في تونس

image

هزت مشاعر السعوديين.. يُهشم رأس أمه المُسنة والخادمة ويُسلم نفسه للشرطة

Capture

شاهد.. مطعم إثيوبي يقدم اللحوم النيئة ورد فعل مواطن سعودي عندما تناولها