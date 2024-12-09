مقتل 3 جنود إسرائليين وإصابة 7 في كمين مُلغم جنوب لبنان

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن 3 جنود إسرائيليين قتلوا، بينما أصيب 7 بجروح خطيرة إثر حادثة انفجار في حقل ألغام بمنطقة رأس الناقورة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وسائل الإعلام، إنه عند دخول الجنود إلى حقل للألغام قرب رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، انفجر لغم بالجنود، ما أدى إلى انفجار كبير وسقوط عدد من الإصابات.

وأشارت إلى أن الانفجار في رأس الناقورة استهدف عناصر من الفرقة 146 ما أدى لمقتل الجنود الثلاثة وإصابة آخرين بحالات متفاوتة.

جاء ذلك في وقت تتوالى فيه الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف اطلاق النار مع لبنان، واعتداءاته على السيادة اللبنانية.

وقد أطلق الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين رشقات من اسلحة رشاشة باتجاه أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان.