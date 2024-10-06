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مقتل 25 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً وإصابة 130 في اشتباكات مع حزب الله

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الأحد، 06-10-2024 02:35 ص


أصدر حزب الله اللبناني، بيانا مساء أمس السبت، كشف خلاله الخسائر التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي منذ بدئه عمليته العسكرية البرية في لبنان، بحسب سكاي نيوز.

 

وقال حزب الله: "أحصت المقاومة خلال الأيام القليلة الماضية، منذ إعلان جيش العدو الإسرائيلي بدء عمليته البرية باتجاه قرى جنوب لبنان، مقتل أكثر من 25 ضابطا وجنديا في صفوف نخبة العدو، وإصابة أكثر من 130 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا.

 

وأضاف الحزب: "هذه الأرقام اعترف العدو ببعضها والأيام القادمة ستكشف ما أخفاه عن جمهوره".

 

كما أعلن حزب الله استهداف جنود إسرائيليين، مساء السبت، في مستعمرة المنارة بدفعة صواريخ، مشيرا إلى تحقيقه إصابات مؤكدة.

 

وشن الطيران الإسرائيلي 5 غارات على جنوب بيروت، فجر الأحد، من بينها 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية المعقل الأساسي لحزب الله، بعيد تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبان في المنطقة.

 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.

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