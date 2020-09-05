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مقتل 21 شخصًا في انفجار استهدف مسجدًا ببنجلاديش

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مسجد
 
السبت، 05-09-2020 09:40 م
أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة القتلى جراء انفجار الغاز الذي هز مسجد "بيت الصلاة الجامع" في مقاطعة نارايانجانج في بنجلادش، إلى 21 شخصا.

ونقلت صحيفة "Dhaka Tribune" المحلية عن مصادرها أن الانفجار أسفر حتى الآن عن مقتل 21 شخصا بينهم طفل وإمام ومؤذن المسجد، وقتل معظمهم متأثرين بحروق بالغة أصيبوا بها نتيجة الحادث.

وأضافت الصحيفة أن 15 شخصا على الأقل لا يزالون يخضعون للعلاج في مستشفى معهد الشيخ حسين لعلاج الحروق وجراحات التجميل في العاصمة دكا.

وقال الطبيب في المعهد، بارثا شانغكار بول، إن جميع الذين يتلقون حاليا العلاج  في حالات حرجة.

ووقع الانفجار مساء الجمعة عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد "بيت الصلاة الجامع" في مقاطعة نارايانجانج، التي تبعد حوالي 25 كيلومترا من جنوب دكا.

وأوضحت السلطات المحلية أن أسفل المسجد يمر خط أنبوب غاز تسرب إلى داخل المسجد وانفجر عندما حاول أحد الحاضرين تشغيل مكيف هواء، وأفادت التقارير الأولية بمقتل 13 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

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