مقتل 11 وإصابة 800 شخص في زلزال تركيا وسوريا الجديد





أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا ولاية هاتاي، أمس الاثنين، إلى 6 قتلى على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 294 شخصا.

وذكرت الهيئة -في بيان نقله تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي اليوم الثلاثاء- "للأسف، فقد 6 من مواطنينا أرواحهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضافت أنه تم تسجيل 90 هزة ارتدادية على الأقل عقب زلزالي ولاية هاتاي، مشيرة إلى أن الزلزال الأول بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر وأعقبه بثلاث دقائق زلزال آخر بقوة 5.8 درجة.

زلزال سويا

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بوفاة خمسة مواطنين سوريين بمحافظات سورية مختلفة ضمن مناطق نفوذ النظام، نتيجة حالات الخوف الهلع التي حدثت أثناء الزلزالين الأخيرين في تركيا وسوريا مساء أمس الإثنين .

وأشار المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا، في بيان صحفي اليوم، إلى ارتفاع الإصابات إلى مالايقل عن 500 حالة وصلت إلى المستشفيات والنقاط الطبية بمختلف مناطق السيطرة على خلفية الزلازل.

ولفت إلى أن من بين تلك الإصابات أكثر من 150 حالة في مناطق شمال غرب سوريا، و350 حالة على الأقل في مناطق النظام توزعت على محافظات حلب وحماة واللاذقية وطرطوس وإدلب، مشيرا إلى أن الإصابات تفاوتت ما بين كسور وجروح ورضوض، نتيجة تساقط أحجار المباني أو نتيجة التدافع، وحالات توتر.

ووفق المرصد، أثار الزلال الجديد رعب الأهالي، حيث قضى الأهالي ليلتهم في أرصفة الطرقات وفي الشوارع والسيارات والحافلات وبعض الصالات العامة والمدارس والحدائق، خوفاً من حدوث هزات ارتداية قوية أو زلزل جديد، في ظل انخفاض درجات الحرارة والبرد الشديد التي تشهده معظم المناطق السورية.