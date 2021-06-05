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مقتل مستشار قاسم سليماني في سوريا

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السبت، 05-06-2021 01:05 م

أفادت صحيفة الشرق الوسط بأنه تم تشييع جثمان اللواء في القوات السورية نزار عباس الفهود من المستشفى العسكري في مدينة حمص وسط سوريا،  والذي قتل مع المستشار العسكري في الحرس الإيراني حسن عبد الله زاده، المعروف بأنه كان "مستشاراً" لقاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الذي اُغتيل في غارة أمريكية قرب بغداد مطلع العام الماضي.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن وسائل إعلام إيرانية نعت عبد الله زاده ومرافقه محسن عباسي.
وأبان الإعلام الأردني أن عبد الله زاده "كان ضابط أمن منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ثم البوكمال شرق سوريا، وأحد أبرز المستشارين العسكريين الإيرانيين في معارك غوطة دمشق وحلب".
ومن جهتها، أفادت مصادر إعلامية سورية معارضة بوقوع هجوم واسع شنّه داعش أمس الأول الخميس، على رتل تابع لميليشيات إيرانية في السخنة شرق حمص بين تدمر ودير الزور، "أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً بينهم قادة كبار في الحرس الإيراني" وذلك بحسب موقع 24 الإماراتي .
 

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