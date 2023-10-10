مقتل قائد عسكري إسرائيلي في هجوم لمسلحي حزب الله بلبنان

الثلاثاء، 10-10-2023
01:10 م
أعلن جيش الاحتلال
الإسرائيل
ي، مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل خلال اشتباك مع مسلحين "تسللوا من الأراضي اللبنانية".
ومن جانبه، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال
الإسرائيل
ي للإعلام العربي، على منصة "أكس": "مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد رحمه الله والذي قتل في اشتباك مع مخربين تسللوا من الأراضي اللبنانية الى الأراضي الإسرائيل
ية".
الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال
الإسرائيل
ي أعلن أن "عددا من المسلحين المشتبه بهم الذين تسللوا" إلى إسرائيل
من لبنان قُتلوا، وأن جنوده يقومون بتفتيش المنطقة، وأضاف البيان أن "مروحيات إسرائيل
ية تقصف حاليا المنطقة".