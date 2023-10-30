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مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 جنود

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دبابة
الإثنين، 30-10-2023 11:40 ص
 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 إثر انقلاب دبابة شمالي دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة ضابط آخر وجندي بجروح خطرة إثر انقلاب دبابة شمالي إسرائيل.
وتضاربت الأقاويل عن عدد جنود الاحتلال الذين أصيبوا جراء انقلاب الدبابة، ولكن من المؤكد وجود إصابة حرجة بين المصابين وقتل جندي واحد.
وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب القسام، اليوم الأثنين، أن فصائل المقاومة في المدينة جنين يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمدينة على عدة محاور.
وقالت كتائب القسام، في بيان لها، إنه تم استهدف القوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار، وتم تفجير آلية عسكرية.

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