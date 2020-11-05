مقتل أردنية وابنها على يد جارهم في أمريكا والسبب صادم

الخميس، 05-11-2020
08:39 م
محمد فضل
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية
، الخميس، عن متابعتها لحادث
مقتل
مواطنة أردنية
وابن
ها مقيمة مع عائلتها في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، على
يد أحد الجيران من “متعاطي المخدرات”.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية
، في بيان،
إن “السفارة الأردنية
في واشنطن تتابع حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها عائلة أردنية
في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية وأدت إلى مقتل
سيدة أردنية
وابن
ها” ،
بحسب سي إن إن .
وبين أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني، الذي يقطن
في إحدى الشقق المجاورة، وعلى إثر تكرار شكوى سكان العمارة على الجاني (متعاطي مخدرات)
بسبب الإزعاج المتكرر واعتقاد الجاني الخاطئ، بأن الشكوى مقدمة من العائلة الأردنية
،
حيث توجه الجاني إلى شقة العائلة الأردنية
، وأطلق النار على السيدة الأردنية
وابن
ها
والخادمة، (من جنسية غير أردنية
) مما أدى إلى وفاة السيدة والخادمة وإصابة ابن
تها بـ7
طلقات نارية في منطقة الصدر وحالته الصحية خطيرة.
وتوفي ابن
السيدة في وقت لاحق، بحسب بيان وزارة الخارجية،
بعد أن اختطفه الجاني، وبعد حضور الشرطة وقع تبادل لإطلاق النار مع الجاني مما أسفر
عن مقتل
الجاني والطفل وتم نقل ابن
ة السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبين الفايز أن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية ومع
ذوي العائلة لتقديم كافة المساعدات الممكنة.