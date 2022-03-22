الثلاثاء 22 مارس 2022
توقيت مصر 18:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عرض ضخم لـ صلاح.. الانتقال مقابل 2 مليون جنيه يوميًا

عاشرها معاشرة الأزواج.. السجن 15 عامًا لتربي هتك عرض سيدة متوفية بعد دفنها

فنانة شهيرة تشكو: مش لاقية العيش

والدها مسلم.. من هي عشيقة «بوتين» المطلوب ترحيلها من سويسرا

فنانة شهيرة تعلن العودة للغناء بعد 10 سنوات من الاعتزال.. ما علاقة رامز جلال؟

الأرصاد تحذر حتى يوم الأحد بسبب صورة التقطتها الأقمار الصناعية

توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة

تهز دولة عربية.. يحرق أمه أثناء نومها

عاكس بنت عمه بسوهاج فوقعت المجزرة الدامية

سعودي يقتل زوجته الحامل بطريقة بشعة.. ثم كانت نهايته

ADS
 

مقترح سعودي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

6220db434c59b7462f51532a
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 22-03-2022 11:06 ص
أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ، اتصالاً هاتفياً، مساء أمس الاثنين، بنظيره الروسي سيرغي لافروف.
وأكد وزير الخارجية ، خلال الاتصال "موقف المملكة الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية التفاوضية، وتطرق إلى آفاق المضي في تحقيق ذلك في ضوء مقترح الوساطة الذي عرضه ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان".
وجرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين".
كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري "دعم المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف"، وفقا لما نقلته "واس" .
 

إقرأ ايضا

cdn4.premiumread

والدها مسلم.. من هي عشيقة «بوتين» المطلوب ترحيلها من سويسرا

22122

توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة

000_323W8NB

صحيفة روسية تكشف عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا ثم تحذفه سريعًا

أخبار متعلقة

image

السعودية تعلن إعدام 81 متهمًا إرهابيًا من «الفئة الضالة»

5670756-1594958189

السعودية تعلن إلغاء شرط «التحصين» لأداء الحج والعمرة

20220227_1645945207-748

3 دول حققت أكبر مكاسب من الحرب الروسية على أوكرانيا و3 تكبدت خسائر

57kw57k367k36k63k6euk67k

فوكس نيوز:«السعوديون أغلقوا الهاتف في وجه بايدن.. كم هذا مذل»

ما-هي-عقوبة-القتل-الخطأ-في-السعودية

السعودية تحدد دية القتيل بحد أقصى 1.3 مليون دولار

image

بشرى من السعودية لمسلمي العالم بشأن أداء العمرة