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مقترح إسرائيلي جديد لحماس لعقد صفقة تبادل أسرى

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الأربعاء، 29-05-2024 09:48 ص

 

كشف مصدران مطلعان على المفاوضات حول هدنة في غزة، أن إسرائيل قدمت لقطر ومصر والولايات المتحدة، اقتراحا رسميا مكتوبا ومحدثا لاتفاق محتمل لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، يمكن أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".

وقال مصدر، يتضمن الاقتراح الإسرائيلي المحدث "الاستعداد للتحلي بالمرونة"، فيما يتعلق بعدد الأسرى الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الإنسانية الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى الاستعداد لمناقشة مطلب حماس بـ "الهدوء المستدام" في قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس وزراء قطر، في الدوحة بممثلي حماس ويعرض عليهم الاقتراح الإسرائيلي.

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