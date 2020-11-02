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مفاوضات جديدة لسد النهضة بين وزراء الدول الثلاثة اليوم

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 02-11-2020 10:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
لليوم الثاني علي التوالي يواصل وزراء المياه في مصر و السودان و أثيوبيا مفاوضات سد النهضة حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه الثلاثاء الماضي برئاسة جي باندورا وزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي و الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة الأمريكية .
وتستغرق هذه الجولة أسبوع واحد يعمل فيه وزراء الدول الثلاثة  علي وضع جدول أعمال واضح ومفصل بتوقيت زمني  محكم ومحدد لمسار التفاوض و قائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء و بطريقة مغايرة للجوالات السابقة ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
جدير بالذكر أن الدول الثلاث وافقت علي عقد اجتماع متابعة دعا له السودان لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضي بهدف استكمال تجميع و تنقيح مسودة اتفاق سد النهضة .
 

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