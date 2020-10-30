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مفاجئ.. السعودية تصدر بيانًا عاجلًا حول زلزال تركيا

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السعودية تصدر بيانًا عاجلًا حول زلزال تركيا
 
الجمعة، 30-10-2020 06:29 م الطيب حسين
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا قبل قليل حول الزلزال الذي شهدته مدينة إزمير التركية اليوم الجمعة.

وقالت الخارجية: "المملكة تعرب عن ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غرب تركيا" .

وكانت السلطات التركية أعلنت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة ضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين بجروح متباينة وفقا للمعلومات الأولية.

وأكدت "آفاد" استمرار أعمال البحث في كافة المدن المتضررة من الزلزال، بينما تنفذ القوات المسلحة عمليات مسح جوية.

وتم حتى الآن، حسب "آفاد"، إنقاذ نحو 70 شخصا من تحت الأنقاض في الولاية.



 

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