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مفاجأة من إدارة ترامب بشأن حل الأزمة الخليجية.. خلال أيام

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"ترامب"
 
الإثنين، 16-11-2020 09:22 م الطيب حسين
فجر روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، مفاجأة من العيار الثقيل اليوم الاثنين.

وكشف "أوبراين" أنه يجب حل الأزمة الخليجية خلال الأيام المقبلة المتبقية لـ"ترامب" في السلطة. 

وقال: "نريد حلا للأزمة الخليجية خلال السبعين يوما المقبلة إذا كنا سنغادر الإدارة".


جاء هذا بعد ترجيحه فوز بايدن، حيث قال إنه سيضمن انتقال السلطة بطريقة احترافية للفريق الذي يقوده السياسي الديموقراطي جو بايدن إذا تم اعتبار بايدن الفائز في الانتخابات الرئاسية، وإن «من الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن».

ويصر ترامب على أن انتخابات الثالث من نوفمبر شهدت «تزويرا» وأنه سيكون الفائز بعد سلسلة من الطعون القضائية في عدة ولايات.


وقال أوبراين أمام منتدى الأمن العالمي إنه يأمل في فوز ترامب بفترة ثانية لمدة أربع سنوات، لكنه سيعمل مع أي إدارة جديدة برئاسة بايدن ونائبته كاملا هاريس.

وقال «إذا كانت هناك إدارة جديدة، فإنهم يستحقون بعض الوقت للمجيء وتنفيذ سياساتهم. إذا تأكد فوز بايدن-هاريس، ومن الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن، فسيكون لدينا انتقال احترافي جدا من جانب مجلس الأمن القومي، لا ريب في ذلك».
 

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