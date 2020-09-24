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مفاجأة.. مستشار «ترامب» يعلن دعم «بايدن»

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
الخميس، 24-09-2020 03:43 م محمد فضل- متابعات
في مفاجأة كبيرةن انضم الجنرال المتقاعد بول سيلفا إلى مجموعة كبيرة من قادة وزارة الدفاع (البنتاغون) السابقين في إعلانهم تأييد المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وقالت "رويترز" إنها اطلعت على خطاب من سيلف، يؤكد تأييده لجون بايدن في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر.
وأشارت الوكالة إلى أن سيلفا كان نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة حتى يوليو/ تموز 2019، ويظهر اسمه على قائمة تضم 489 من خبراء الأمن القومي، بينهم قادة عسكريون ومسؤولون بالبيت الأبيض وسفراء سابقون، وقعوا على خطاب يصدر، اليوم الخميس+، يعلنون فيه أن ترامب "ليس ندا للمسؤوليات الجسيمة لمنصبه".
وأكدت الوكالة أن الخطاب عنوانه "قادة الأمن القومي من أجل بايدن"، وجاء فيه أنه "بفضل سلوك (ترامب) المتعالي وإخفاقاته، لم يعد حلفاؤنا يثقون بنا أو يحترموننا ولم يعد أعداؤنا يخشوننا".
 

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