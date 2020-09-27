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مفاجأة في اتفاق "بن سلمان" و"ماكرون"

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مفاجأة في اتفاق "بن سلمان" و"ماكرون"
الأحد، 27-09-2020 06:37 م الطيب حسين

كشف موقع روسيا اليوم، عن اتفاق بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت إنهما اتفقا على ضرورة حل الأزمة اللبنانية، وفق مصادر.


وحسب هذه المصادر فقد تمت إعادة طرح اسم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كنقطة توافق، كما أن ماكرون أضاف تعديلات على فريقه المكلف بالملف البناني.

وكان الحريري أكد في وقت سابق اليوم أنه غير مرشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن الإليزيه أمس السبت، أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة وغير مرتبطة بشخص محدد، وذلك في أعقاب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة.

 

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