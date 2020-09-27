الأحد، 27-09-2020
06:37 م
الطيب حسين
كشف موقع روسيا اليوم، عن اتفاق بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
.
وقالت إنهما اتفقا على ضرورة حل الأزمة اللبنان
ية، وفق مصادر.
وحسب هذه المصادر فقد تمت إعادة طرح اسم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كنقطة توافق، كما أن ماكرون
أضاف تعديلات على فريقه المكلف بالملف البنان
ي.
وكان الحريري أكد في وقت سابق اليوم أنه غير مرشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن الإليزيه أمس السبت، أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان
مستمرة وغير مرتبطة بشخص محدد، وذلك في أعقاب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة.