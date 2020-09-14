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مفاجأة فى قرار السعودية بعودة مناسك العمرة

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السعودية
الإثنين، 14-09-2020 05:42 م الطيب حسين
كشفت تقارير صحفية في السعودية، عن سبب القرار بعودة العمرة تدريجيًا.


وكانت وزارة الداخلية بالمملكة قد أعلنت أمس الأحد، عن خطة بشأن إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أن الخطة تتضمن فتح الباب أمام معتمرى الداخل بأعداد محدودة كمرحلة أولى وفق إجراءات وشروط تنظيمية، منها حصول الراغب في العمرة على «تصريح أداء» من الجهة المعنية.


وقال مصدر إن خطة العودة التدريجية للعمرة ستبنى على تطبيق إلكتروني يحدد فيه تاريخ الأداء وساعته، على أن يكون لدى المعتمر تقرير طبي موثق يثبت سلامته من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأوضح أن وزارة الحج ستعلن خلال الأيام القادمة تفاصيل وشروط العودة التدريجية للعمرة.

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