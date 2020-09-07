الإثنين، 07-09-2020
05:57 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة "الرأي" الكويت
ية مفاجآت عن أسباب تداول فيديو لاعتداء مراهقين كويتين على شاب مصري يعمل في الكويت
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وقالت الصحيفة إن الواقعة حدثت قبل أسبوع تقريبا ، حيث ذهبت أخت المعتدين (فتاة 12 سنة ) إلى محل الألعاب الذي يعمل به المعتدى عليه ، وحدث بينهما خلاف على أمر ما ، فعادت الفتاة غاضبة إلى منزلها وأبلغت شقيقيها أن الضحية سبها واعتدى عليها.
وأضافت الصحيفة أن الأخوين ذهبا إلى المحل وقاما بالاعتداء على المصري وتصوير لحظة الاعتداء ثم رحلا.
واستدركت الصحيفة: عندما علم والد المعتدين بالواقعة ذهب إلى المحل واعتذر إلى الضحية الذي قرر عدم تقديم شكوى ، لكن المعتدين قاما برفع المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقوم الشرطة باستدعاء الضحية لسؤاله حيث روى التفاصيل سالفة الذكر ، وأيدها الطرف الآخر .
وأكدت الصحيفة أن المعتدى عليه رفض تقديم شكوى وأصر على التصالح رغم إبلاغ الشرطة له أن القانون نافذ وأنه بإمكانه تقديم شكوى.