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مفاجأة .. "فتاة" وراء واقعة المصري المعتدى عليه في الكويت .. والضحية يفاجيء الكل بأقواله

المصري بالكويت
مفاجأة .. "فتاة" وراء واقعة المصري المعتدى عليه في الكويت
 
الإثنين، 07-09-2020 05:57 ص أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية مفاجآت عن أسباب تداول فيديو لاعتداء مراهقين كويتين على شاب مصري يعمل في الكويت.

وقالت الصحيفة إن الواقعة حدثت قبل أسبوع تقريبا ، حيث ذهبت أخت المعتدين (فتاة 12 سنة ) إلى محل الألعاب الذي يعمل به المعتدى عليه ، وحدث بينهما خلاف على أمر ما ، فعادت الفتاة غاضبة إلى منزلها وأبلغت شقيقيها أن الضحية سبها واعتدى عليها.

وأضافت الصحيفة أن الأخوين ذهبا إلى المحل وقاما بالاعتداء على المصري وتصوير لحظة الاعتداء ثم رحلا.

واستدركت الصحيفة: عندما علم والد المعتدين بالواقعة ذهب إلى المحل واعتذر إلى الضحية الذي قرر عدم تقديم شكوى ، لكن المعتدين قاما برفع المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقوم الشرطة باستدعاء الضحية لسؤاله حيث روى التفاصيل سالفة الذكر ، وأيدها الطرف الآخر .

وأكدت الصحيفة أن المعتدى عليه رفض تقديم شكوى وأصر على التصالح رغم إبلاغ الشرطة له أن القانون نافذ وأنه بإمكانه تقديم شكوى.

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