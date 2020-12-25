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مفاجأة غير متوقعة في نتيجة طعون الانتخابات الأمريكية

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 25-12-2020 10:19 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن نتيجة الاستئناف الأخير الذي تقدمت به ، لن تظهر قبل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمقرر لها 20 يناير المقبل .
و حدد القضاء يوم 22 يناير موعد نهائي لسكرتيرة ولاية بنسلفانيا ، كاثي بوكفار، و المطالبين الآخرين الذين وردت أسمائهم في القضية للرد علي الاستئناف ، حسبما ذكرت شبكة " فوكس نيوز " .
وكانت الحملة طالبت المحكمة العليا بإصدار أوامر لمن هم علي الجانب الآخر من الدعوي للرد بحلول يوم الأربعاء علي أن ترد الحملة الخميس و أن تصدر المحكمة قرارها بحلول يوم 6 يناير لكن أعلي هيئة قضائية في البلاد لم تستجب ، مما يعني أن بحلول الموعد الذي يجب علي بوكفار و الآخرين أن يردوا علي الالتماس فإن بايدن سيكون أدي بالفعل اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة .
جدير بالذكر أن المحكمة العليا قد رفضت 11 ديسمبر الجاري دعوي قدمها مدعي عام ولاية تكساس و ساندها ترامب تطالب بعد احتساب أصوات ولاية ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان و جورجيا في الانتخابات الرئاسية .
 

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