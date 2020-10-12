مفاجأة.. علاء مبارك يستشهد بترامب بشأن نهاية حكم والده

الإثنين، 12-10-2020
07:30 م
وصف علاء مبارك
نجل الرئيس الراحل حسني مبارك "الربيع العربي" الذي تسبب في حكم إنهاء والده بـ"الدمار العربي".
جاء هذا في تعليقه عبر "تويتر" على مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ينتقد فيه المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون
، ودورها في منطقة الشرق الأوسط عندما كانت تتولى منصب وزير الخارجية في بلادها.
واتهم "ترامب
" "كلينتون" بالتسبب في إحداث فوضى بالوطن العربي في الفترة التي درج على تسميتها بالربيع العربي.
ووجه لها اتهامات بالتسبب في ظهور الجماعات الإرهابية، ودعم وصول الإخوان
إلى حكم مصر.