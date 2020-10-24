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مفاجأة.. عقار غير متوقع لمواجهة كورونا بالسعودية

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مفاجأة.. عقار غير متوقع لمواجهة كورونا بالسعودية
 
السبت، 24-10-2020 09:38 م الطيب حسين
أطلقت وزارة الصحة السعودية، نصائح جديدة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الوزارة عن مفاجأة فيما يتعلق بالعقار الذي نصحت بتعاطيه حال حدوث تطورات معنية.

ونصحت الصحة السعودية كافة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس (كورونا)، وعامة المجتمع بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية .

وأكدت أن جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية، مبينةً أن التطعيم آمن ومجاني ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم، لافتة إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد كوفيد 19 وإنما يقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.

وأوضحت "الصحة" أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، مع أهمية الحرص على غسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، وإستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.
 

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