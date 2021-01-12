الثلاثاء، 12-01-2021
09:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أفادت بعض التقارير
الإخبارية أن إيفانكا ترامب
تخطط لحضور حفل تنصيب بايدن
في 20 يناير
في محاولة
منها لإنقاذ حياتها السياسية ، لافتين إلي أن قرارها أثار غضب والدها الرئيس
الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب
.
وأشارت المصادر في
تصريحاتها لـ" ديلي ميل " إلي أن إيفانكا قلقة من أن حياتها السياسية في
خطر وهي تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ سمعتها ، لافتة إلي أن ترامب
اعتبر خطوة ابنته
في التعامل مع من يريدون إسقاطه هي إهانة له مشددا أنه يجب علي أسرته أن تبقي ضمن
جبهة واحدة .
و أكدت مصادر أن
ترامب
أخبر ابنته أن حضورها حفل التنصيب
سيكلفها آلاف المؤيدين وسيكون أسوأ قرار
يمكن أن تتخذه علي الإطلاق ، لكنها مازالت مقتنعة بأن حضورها حفل التنصيب
سيظهر
علي أنها تتمتع بروح رياضية وستكسب مؤيدين في المستقبل .