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مفاجأة صادمة.. قرار بضبط رئيس دولة سابق بتهمة إنجاب طفل من فتاة 15 عاماً

مفاجأة صادمة.. قرار بضبط رئيس دولة سابق بتهمة إنجاب طفل من فتاة 15 عاماً

طفلة-حامل-في-شهرها-السادس-والفاعل-جارها-الستيني
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الثلاثاء، 17-12-2024 10:10 ص

 

 

طلب المدعون العامون في بوليفيا توقيف الرئيس السابق إيفو موراليس في إطار تحقيق متعلق بالتحرش الجنسي، والذي يتعلق بزعم إنجابه طفلا من فتاة تبلغ عمرها 15 عاما.

 

وتم إصدار أمر التوقيف، الذي لا يزال بحاجة لموافقة قاض، بعد أن تحدى موراليس أمرا بالشهادة في القضية.

 

موراليس، الذي كان مزارعا لنبات الكوكا وحكم بوليفيا لمدة 13 عاما حتى عام 2019، اختبأ في منطقة تشاباري الريفية المحاطة بأنصاره المخلصين منذ أن ظهرت أولى الأنباء عن احتمال اعتقاله في سبتمبر الماضي.

 

ويُزعم أن موراليس البالغ من العمر 65 عاما أنجب طفلا من فتاة مراهقة في عام 2016، في علاقة جنسية تعتبر بموجب قانون بوليفيا اغتصابا.

 

ولم يعلق موراليس بعد على أمر الاعتقال، لكنه نفى سابقا ارتكاب أي خطأ واتهم خليفته الذي اختاره بنفسه، اليساري لويس آرس، بالتآمر مع أعدائه لمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة العام المقبل.

 

وقال موراليس سابقا: "إنها خطة مظلمة لإقصائي سياسيا وجسديا".

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