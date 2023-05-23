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مفاجأة صادمة في حادث مقتل رجل على يد ابنه في الكويت

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ارشيفية
الثلاثاء، 23-05-2023 10:17 ص

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الفروانية بالكويت من ضبط قاتل والده داخل منزل الأسرة في منطقة الفردوس بعد أن أعدوا له كمينا محكما على طريق الدائري السادس بمساعدة أحد أصدقائه.

 

اعترافات المتهم

 

وكشف مصدر أمني تفاصيل عملية القبض على القاتل ، إذ قال أن المتهم اعترف أمام رجال المباحث بأنه متعاط لمادة الشبو المخدرة وعندما استفاق من النوم يوم الجريمة طلب من شقيقته إعداد الإفطار له لكنه لم يعجبه فقام بالاعتداء عليها بالضرب وتسبب في إصابة قطعية برأسها، بحسب موقع "الجريدة" الكويتي.

 

وأضاف المصدر أن المتهم اعترف أيضا أن والده تدخل لتخليص شقيقته من بين يديه مما دفعه إلى الاشتباك معه، وأحدث به اصابة شديدة برأسه بعد ضربه بمطفأة السجائر، ومن ثم توجه إلى جاخور في منطقة كبد وأحضر سلاحه الناري وهو رشاش كلاشنيكوف وزوده بـ 90 طلقة وكان ينوي القضاء على جميع أفراد اسرته، وفكر بالبدء بشقيقته إلا أنه عندما وصل للمنزل تصدى له والده فعاجله بطلقة أصابته في صدره فيما أصابت الطلقة الثانية زجاج المنزل وبعدها تعطل السلاح ولاذ المتهم بالفرار.

 

كمين بمساعدة أصدقائه

 

وأوضح المصدر أن رجال المباحث منذ اللحظة الأولى لارتكاب الجريمة وهروب القاتل بدأوا تتبع كافة تحركاته حتى توصلوا إلى أحد أصدقائه الذي ساعدهم وقال لهم سوف اتصل به وأحدد معه موعدا على طريق الدائري السادس لتسليمه مبلغا من المال، مشيرا إلى أن الصديق اتصل بالقاتل وتوقف على طريق الدائري السادس وترجل من مركبته متوجها إلى صديقه ليطبق عليه رجال المباحث وعثروا داخل مركبته على السلاح المستخدم في الجريمة وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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