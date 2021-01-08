الجمعة، 08-01-2021
09:37 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت تقارير صحفية أن
أحد المحتجين الذين اقتحموا مبني الكابيتول الأمريكي في واشنطن وكان يرتدي زى غريب
من الفراء هو، آرون موستوفسكي، ابن قاضي بارز في المحكمة العليا في بروكلين .
و قال آرون في
تصريحات صحفية أنه كان يحتج علي انتخابات مسروقة ، مضيفا
"لقد
تعرضنا للغش، لا أعتقد أن 75 مليون شخص صوتوا لصالح ترامب
.. أعتقد أنه كان قريبا من
85 مليونا، أعتقد أن بعض الولايات التي كانت حمراء لفترة طويلة تحولت إلى اللون الأزرق
وكانت مسروقة مثل نيويورك، حسبما
نشرت صحيفة " ذي بوست " .
وشارك آرون في
احتجاجات مبني الكونجرس
، وشهد وهو يرتدي
الفراء ويحمل درع مكافحة الشغب ، عندما اجتاح مثيري الشغب المبني ، ولم يعلق والده
علي الحدث ، إلا أن شقيقه ،ناخمان ، قال للصحيفة " أخي لم يفعل شئ غير قانوني
بالتأكيد لم يكن جزء من أعمال الشغب " .
جدير بالذكر أن آرون
هو نجل القاضي شلومو موستوفسكي ، وهو شخصية بارزة في المجتمع اليهودي الآرثوذكسي ،
وقد تم انتخابه للمحكمة في يناير الماضي .