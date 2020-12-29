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مفاجأة صادمة تكشفها روسيا عن أرقام وفيات "كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-12-2020 10:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت روسيا أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس " كورونا" المستجد أعلي بثلاث مرات مما تم الإبلاغ عنه مسبقا .
وحسب الأرقام الحديثة فإن أكثر من 186 ألف روسي لقوا حتفهم بسبب الفيروس ، ليرتفع عن الرقم الذي تم الإعلان عنه وهو 55265 ، وهو ما يجعل روسيا في المرتبة الثالثة عالميا بالوفيات الناجمة عن " كوفيد_19 " بعد كلا من الولايات المتحدة و روسيا، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
جدير بالذكر أن نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا ، أرجعت أن أكثر من 81% من هذا الزيادة إلي الإصابة بالفيروس التاجي أي أن أكثر من 186 ألف روسي ماتوا بسبب الفيروس في تلك الفترة .
 

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