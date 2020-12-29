الثلاثاء، 29-12-2020
10:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت روسيا
أن عدد
الوفيات الناجمة عن فيروس " كورونا
" المستجد أعلي بثلاث مرات مما تم
الإبلاغ عنه مسبقا .
وحسب الأرقام الحديثة
فإن أكثر من 186 ألف روسي لقوا حتفهم بسبب الفيروس ، ليرتفع عن الرقم الذي تم
الإعلان عنه وهو 55265 ، وهو ما يجعل روسيا
في المرتبة الثالثة عالميا بالوفيات
الناجمة عن " كوفيد_19 " بعد كلا من الولايات المتحدة و روسيا
، حسبما
نشرت " سبوتنيك " .
جدير بالذكر أن نائبة
رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا ، أرجعت أن أكثر من 81% من هذا الزيادة إلي
الإصابة بالفيروس التاجي أي أن أكثر من 186 ألف روسي ماتوا بسبب الفيروس في تلك
الفترة .