مفاجأة.. سيدة أعمال عربية تترشح لرئاسة إسرائيل

الأربعاء، 09-12-2020
09:40 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت إلهام خازن ،سيدة أعمال عربية عن ترشيح نفسها لمنصب رئيس الدولة في
إسرائيل
، مكان رؤؤبين رفلين ، والذي
ستنتهي ولايته في شهر يوليو 2021 .
و قالت في تصريحات صحفية أنه قد حان الوقت لفتح ذلك الباب حيث يشارك
المواطنون العرب في إسرائيل
في أرفع مجالات العمل السياسي و مواقع صنع القرار والتأثير
.
يذكر أن إلهام خازن هي أم لخمسة أبناء وبدأت نشاطها في الجبهة الديمقراطية
للسلام والمساواة ثم انتقلت إلي حزب العمل الإسرائيل
ي ونافست علي عصوية الكنيست و
لكنها لم تنجح .