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مفاجأة.. سيدة أعمال عربية تترشح لرئاسة إسرائيل

الهام خازن
الهام خازن
 
الأربعاء، 09-12-2020 09:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت إلهام خازن ،سيدة أعمال عربية عن ترشيح نفسها لمنصب رئيس الدولة في إسرائيل ، مكان رؤؤبين رفلين ،  والذي ستنتهي ولايته في شهر يوليو 2021 .
و قالت في تصريحات صحفية أنه قد حان الوقت لفتح ذلك الباب حيث يشارك المواطنون العرب في إسرائيل في أرفع مجالات العمل السياسي و مواقع صنع القرار والتأثير .
يذكر أن إلهام خازن هي أم لخمسة أبناء وبدأت نشاطها في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ثم انتقلت إلي حزب العمل الإسرائيلي ونافست علي عصوية الكنيست و لكنها لم تنجح .  
 

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