مفاجأة.. دول عربية تنقل سفاراتها من تل أبيب للقدس

الخميس، 12-11-2020
12:34 م
المصريون
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي، إن بلاده تبذل مساعي كبيرة
لدفع مزيد من الدول لنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس
.
وأكد أشكنازي إن إسرائيل مستعدة لدفع الأموال لدول لإقناعها بهذه الخطوة،
بما في ذلك تكاليف نقل السفارة
وأعمال الصيانة داخلها.
وكشف "اشكنازي"، لأول
مرة اليوم الخميس عن مفاجأة بخصوص نقل دول عربية
لسفارة
ها من تل ابيب
إلى القدس
.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن اشكنازي كشف عن مخطط إسرائيل لاقناع
دول عربية
لشراء موافقتهم لنقل سفاراتهم من تل ابيب
إلى القدس
.
وكشف عن أن موافقة دولة مالاوي على نقل سفارة
ها للقدس كلفت إسرائيل 4
ملايين شيكل نحو 1.8 ملايين دولار.
وأعلنت مالاوي الواقعة شرقي أفريقيا، عزمها فتح سفارة
في مدينة القدس
،
لتصبح بذلك أول دولة في القارة السمراء تقدم على هذه الخطوة.