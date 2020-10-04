الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. فايلر مدربًا لهذا النادي

سقوط طائرة عسكرية في تونس

عروس القليوبية.. اعترفت له بالحقيقة الصادمة ثم قتلته أثناء نومه

بعد ضم «كارتيرون».. رئيس التعاون السعودي يقدم استقالته

صدمة لليفربول بعد إصابة شاكيري بكورونا

تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

ولي عهد الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية الخميس

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة وفاة عروسين الشرقية

أديب يكشف الحفلة الني أصيب فيها ترامب بكورونا

علامة تظهر في أظافر اليد تؤكد الإصابة بكورونا

مفاجأة حول خطورة وضع "ترامب" الصحي بسبب "كورونا"

5f79c1384c59b712ff6c3bdd
مفاجأة حول خطورة وضع "ترامب" الصحي بسبب "كورونا"
 
الأحد، 04-10-2020 03:22 م الطيب حسين
كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، كواليس نقل الرئيس دونالد ترامب للمستشفى عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشبكة أن ترامب أبدى انزعاجًا من مبالغة وسائل الإعلام في تناول صحته واعتبار وضعه الصحي خطرًا.


وأفادت بأن ترامب كان يعارض حتى آخر لحظة فكرة نقله إلى المستشفى، بعد تشخيص إصابته.

وأكدت الشبكة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ترامب لم يرغب في التوجه إلى مركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري، حتى بعد ظهور أعراض الإصابة بكورونا لديه وبدء علاجه بعقاقير تجريبية.

وذكرت الشبكة أن مساعدي ترامب كانوا يحاولون إقناع الرئيس بالتوجه إلى المستشفى حتى آخر لحظة، في وقت كانت المروحية الرئاسية في انتظاره أمام البيت الأبيض.

ونقلت "سي إن إن" عن شخصين مطلعين إشارتهما إلى أن مسؤولين كبارا في الإدارة الأمريكية قرروا إجراء عملية نقل ترامب إلى المستشفى بعد إغلاق الأسواق المالية، بهدف تفادي اضطرابات كان سيتسببها هذا الخبر.

وحسب تقرير الشبكة، يحاول مساعدو الرئيس حاليا رسم صورة له كقائد عام يعاني من أعراض خفيفة، "بسبب علمهم بسعي الرئيس ألا يبدو ضعيفا أو مريضا بشكل خطير".

وذكرت "سي إن إن" أن ترامب انتقد طريقة تغطية وسائل الإعلام لموضوع نقله إلى المستشفى، مبديا قلقه إزاء ما اعتبره "مبالغة" في تقييم خطورة صحته.

ولفت التقرير إلى أن ترامب أعرب عن أسفه الشديد إزاء تداول الأنباء يوم الجمعة عن ظهور أعراض مقلقة لديه، لا سيما بعد أن نسب هذا الكلام إلى كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز.

 

إقرأ ايضا

سقوط طائرة عسكرية في تونس

سقوط طائرة عسكرية في تونس

159643637378124800

تخصيص راتب 50 ألف دولار سنويًا لكل مواطن كويتي

التعليم عن بعد في السعودية

المملكة تعيش أهم مرحلة في تطبيق نجاح التعليم عن بعد

أخبار متعلقة

ترامب

عرافة عمياء تنبأت بإصابة «ترامب» بالفيروس..هذا ما سيحدث له

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أستاذ أمراض باطنة يكشف: ترامب يعالج بـ"كوكتيل الأجسام المضادة"

ترامب

البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب

ترامب

مستشار "ترامب" يفجر صدمة: وضعه خطير

ترامب

هل يحذف ترامب من لائحة الانتخابات بعد إصابته بكورونا؟

جو بايدن

عاجل.. سلبية تحليل كورونا لمنافس ترامب