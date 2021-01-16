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مفاجأة.. حمد بن جاسم يرفض ترويج رواية قناة "الجزيرة" بشأن مصر

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حمد بن جاسم
 
السبت، 16-01-2021 07:06 م الطيب حسين
رفض حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري الأسبق، اقتصار تسمية الأزمة بين الرباعي العربي والدوحة بأنها خليجية فقط.

جاء هذا خلال تغريدات نشرها عبر "تويتر"، حيث تحدث عن المصالحة بأنها خليجية ومصرية.

إشارة "بن جاسم" إلى مصر جاءت مخالفة لتغطية قناة الجزيرة للأزمة، حيث اقتصرت على توصيفها بالخليجية فقط، في إيماءة منها بتهوين مقاطعة القاهرة مقارنة بالعواصم الخليجية الأخرى بحسب خبراء.

وقال "بن جاسم" "المصالح المشتركة تقتضي إبعاد الاستثمارات عن أي تأثيرات سياسية سلبية وأن يرسخ احترام الاستثمارات بوجود التشريعات التي تحمي الاستثمار قانونياً. وهذا الموضوع بحاجة إلى وقت وجهد لإقناع المستثمر وتشجيعه بعد بعض الشواهد السلبية التي لمسناها أثناء الخلاف المؤسف".

وتابع "ولكن الأمر يحتاج إلى تشريعات قانونية مناسبة لتحصين الاستثمارات حتى لا تتعرض لأي إشكالات معوقة مثلما حصل من بعض الدول التي قاطعت قطر، فأصبحت الاستثمارات في مهب الريح".

وأكمل "بعد المصالحة الخليجية والمصرية، يجب التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لدول المنطقة. فهناك فرص واعده في بعض هذه الدول".
 

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