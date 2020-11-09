الإثنين 09 نوفمبر 2020
توقيت مصر 19:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منها الحلبة.. منشطات طبيعية للقدرة الجنسية وأخرى احذر منها

لن تصدق.. ظهور صادم لـ آثار الحكيم بعد سنوات من الاعتزال

إيفانكا تتلقى صفعة قوية

مفاجأة.. صورة نادرة تجمع "السادات" و"بايدن"

عاجل.. إثيوبيا تشتعل وسقوط مئات القتلى

الكويت.. إجراءات مفاجئة وغير متوقعة بشأن "كورونا"

بيان وزاري عاجل بشأن السيول المحتملة

مفاجأة.. «ترامب» يزف أخبارًا عظيمة رغم خسارته

هبوط حاد بشكل مفاجئ .. ماذا حدث في تعاملات الجنيه والدولار اليوم ؟

جنا عمرو دياب تنشر صور جريئة رفقة صديقها

ADS
 

مفاجأة.. «ترامب» يزف «أخبار عظيمة» رغم خسارته

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 09-11-2020 03:38 م المصريون

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستوعب حتى الآن أنه خسر السباق الرئاسي، فرغم الحالة التي يمر بها من إنكار فوز منافسه "بايدن"، إلا أنه زف أخبارًا وصفها بالعظيمة اليوم الإثنين.
ونشر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها : "سوق الأسهم ارتفع كثيرا، ولقاح كورونا سيتم طرحه قريبا، والتجارب أثبتت فعاليته بنسبة 90%.. أخبار عظيمة!"
والسبت الماضي، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة بعد حصوله على أغلبية الأصوات بالمجمع الانتخابي وتفوقه على الرئيس الأمريكي ترامب.
وحتى الآن، لم يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنتهية ولايته أي مؤشر على احتمال قبوله قريبًا بنتائج الانتخابات، التي أعلن خصمه الديمقراطي جو بايدن الفوز بها. لكن وسائل إعلام أميركية عدة نقلت عن مساعدين كبار وموظفين في البيت الأبيض أن التركيز منصب على ما يمكن أن تقوم به السيدة الأولى ميلانيا ترمب وابنته المفضلة إيفانكا من جهود لإقناعه بكيفية إنهاء فترة الشهرين والنصف المتبقية من رئاسته وتسليم السلطة لخلفه، ووقف مسار المواجهة القانونية التي لن تؤدي إلا إلى إطالة المعاناة؛ بحسب تلك الأوساط.
 

إقرأ ايضا

384989askat-taer

إسقاط طائرة روسية فوق أرمينيا

216521-685774428

الكويت.. إجراءات مفاجئة وغير متوقعة بشأن "كورونا"

فيديو

الكويت تشهد واقعة غريبة بين شاب وفتاة في الشارع

أخبار متعلقة

image

«بايدن» يتقدم و«ترامب» يشكك في نزاهة الانتخابات

ترامب

ترامب: سأخضع لفحص كورونا قبل المناظرة الرئاسية المقبلة

فاوتشي

ترامب يهاجم كبير الأطباء الأمريكيين ويصف فريقه "بالأغبياء"

عبد الخالق عبدالله

ترامب أم بايدن؟ .. مستشار بن زايد: أغلب دول الخليج تفضل هذا الشخص رئيسا لأمريكا

ميلانيا

قرينة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب ترد على كتاب صديقتها المسيئ

download

أمريكا توجه شكرًا حارًا للملك سلمان