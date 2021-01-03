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مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي يرفض التصديق علي فوز " بايدن "

مجلس الشيوخ الامريكي
مجلس الشيوخ الامريكي
 
الأحد، 03-01-2021 09:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن 11 عضو جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي رفضهم لمصادقة الكونجرس الأمريكي الأسبوع المقبل علي نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي تقر بفوز جو بايدن .
وتعتبر هذه الخطوة النادرة تهديد بإحداث انقسام داخل الحزب الجمهوري ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وجاء في بيان الـ 11 عضو " على الكونغرس أن يسمي فورا لجنة انتخابية، مع سلطة كاملة للتحقيق" في "تزوير انتخابي" محتمل، في موقف يتقاطع مع رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بهزيمته منذ شهرين، و أن على هذا اللجنة أن تجري تدقيقا عاجلا خلال عشرة أيام في نتائج الولايات" حيث كان المرشحان متقاربين، مؤكدين أنه إذا لم يحصل ذلك "فسنصوت في السادس من يناير رفضا لأصوات الناخبين في الولايات غير المحسومة".
جدير بالذكر أن المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر أعلن فوز بايدن بأصوات 306 من الناخبين الكبار مقابل 232 صوت لدونالد ترامب ، ومن المتوقع أن يجتمع مجلسا النواب والشيوخ الأربعاء لتأكيد هذه النتيجة .
 

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