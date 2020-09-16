مفاجأة.. «السراج» يقدم استقالته خلال ساعات

الأربعاء، 16-09-2020
03:44 م
محمد فضل- متابعات
كشف مصدر في رئاسة الجمهورية الجزائر
ية، اليوم الأربعاء، أن رئيس المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج
، سيقدم، خلال ساعات، استقالة
ه
من منصبه.
وقال المصدر، في تصريح مقتضب
لوكالة "سبوتنيك" الروسية، عصر اليوم الأربعاء: "السيد فائز السراج
يتوجه لتقديم استقالة
ه في الساعات القادمة بسبب ضغوطات تمارس عليه".
وكانت مصادر مطلعة من الغرب الليبي المحسوبة على حكومة الوفاق، أكدت أمس،
أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج
سيتقدم باستقالة
ه غدا الأربعاء.
وقالت المصادر في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "رئيس المجلس
الرئاسي بحكومة الوفاق سيتقدم باستقالة
ه غدا الأربعاء وسيشرح أسبابه في بيان متلفز
يعلن فيه الاستقالة
".
وأوضحت المصادر أنه سيكلف أحد نوابه ومن المرجح أن يكون "أحمد
معيتيق" لتسيير الأعمال حتى انعقاد لجنة (13 + 13) لتشكيل المجلس الرئاسي
الجديد، لمرحلة تمهيدية مدتها 18 شهرا.
وكان وزير العمل في حكومة الوفاق الليبية، قد نفى أمس، تقارير أفادت بنية
رئيس الحكومة فايز السراج
تقديم الاستقالة
من منصبه.
وقال مهد الأمين، ردا على سؤال حول صحة الأخبار التي تحدثت عن استقالة
السراج
: "هذه أخبار كاذبة وليس لها أي أساس، وهدفها التضليل الإعلامي والسيد
السراج
باقٍ وحكومة الوفاق مستمرة".
وحول الهدف من نشر هكذا أخبار في ظل هذه الظروف والتطور السياسي في الملف
الليبي، أكد وزير العمل الليبي أن "الهدف هو التضليل فقط، ونحن ننفي هذه
الأخبار جملة وتفصيلا".