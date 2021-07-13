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مفاجأة.. السجن عامًا لـ الشريف حسن بتهمة تعاطي المخدرات

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الشريف حسن
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الثلاثاء، 13-07-2021 12:31 ص
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن الشريف حسن بن زيد، المتهم فيما يعرف بـ"قضية الفتنة"، سنة واحدة ودفعه غرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
وتضاف هذه العقوبة للحكم الرئيسي القاضي بسجن الشريف حسن 15 عاما في "قضية الفتنة".
وكان الشريف حسن بن زيد اعترف الشهر الماضي بتعاطي مخدر الحشيش في الجلسة الثانية من محاكمته مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق باسم عوض الله.
يشار إلى أن الشريف حسن بن زيد هو أردني يحمل أيضا الجنسية السعودية، ولديه العديد من الاستثمارات في المملكة، وقد عمل من قبل كمبعوث خاص للملك عبد الله الثاني ملك الأردن إلى السعودية.
 

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