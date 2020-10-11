الأحد، 11-10-2020
04:08 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وسائل إعلام عبرية عن وجود مباحثات بين إسرائيل
و قطر
و قطاع غزة
لتحويل 100 مليون دولار إلي حركة حماس مقابل استقرار التهدئة بين إسرائيل
والقطاع
لمدة 6 أشهر .
وأضافت "قناة 12" الإسرائيل
ية أنه في حال لم تنجح محاولة التوصل
إلي تفاهمات في الأسابيع المقبلة فإن إسرائيل
تستعد لاحتمال تصعيد في الجنوب ،
حسبما نشرت" سبوتنيك " .
كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيل
ية أن منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية
و رئيس الموساد يوسي كوهين علي اتصال مباشر مع كبار المسئولين القطر
يين بهدف
استمرار إدخال الأموال القطر
ية إلي غزة
حتى لا تتدهور أحوالها بسرعة .