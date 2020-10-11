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ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 11-10-2020 04:08 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وسائل إعلام عبرية عن وجود مباحثات بين إسرائيل و قطر و قطاع غزة لتحويل 100 مليون دولار إلي حركة حماس مقابل استقرار التهدئة بين إسرائيل والقطاع لمدة 6 أشهر .
وأضافت "قناة 12" الإسرائيلية أنه في حال لم تنجح محاولة التوصل إلي تفاهمات في الأسابيع المقبلة فإن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد في الجنوب ، حسبما نشرت" سبوتنيك " .
كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية و رئيس الموساد يوسي كوهين علي اتصال مباشر مع كبار المسئولين القطريين بهدف استمرار إدخال الأموال القطرية إلي غزة حتى لا تتدهور أحوالها بسرعة .
 

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