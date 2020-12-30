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معلومات مثيرة عن الصورة التي هزت الجميع في تفجيرات مطار عدن

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معلومات مثيرة عن الصورة التي هزت الجميع في تفجيرات مطار عدن
 
الأربعاء، 30-12-2020 07:53 م الطيب حسين
تدوال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمصابة في تفجيرات مطار عدن اليمبن اليوم، حيث أثارت مشاعر الجميع حيالها.

الصورة الأكثر تداولا عن انفجارات مطار عدن، كانت لشابة بدت ذاهلة من هول ما حدث، كما أن الدماء كانت تغطي جانبًا من وجهها.

والصورة لـ"يارا خواجة ابنة قيادي في حركة أمل الشيعية بلبنان.

كما تتولى منصب إعلاميصا في اليمن، كونها المتحدّثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هناك.

وأسفر الانفجار عدة قتلى وجرحى، حيث تزامن مع هبوط طائرة الحكومة الجديدة في عدن، إلا انها لم ينجح في إحاق الأذى بأي وزير.
 

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