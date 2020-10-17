معلومات صادمة يعلنها القضاء الفرنسي عن منفذ هجوم باريس

السبت، 17-10-2020
10:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مصدر قضائي فرنسي أن منفذ هجوم ضاحية باريس
من أصل شيشياني ومولود في
موسكو ويبلغ من العمر 18 عام .
وحسبما نشرت الصحافة الفرنسية فإنه تم توقيف 5 أشخاص ليلة أمس بعد مقتل
مدرس بقطع الرأس قرب معهد فيا لضاحية الغربية لباريس
مما يرفع العدد الإجمالي
للموقوفين إلي 9 أشخاص ، ومن بينهم تلميذ في مدرسة كونفلان سانت أونورين حيث كان
يعمل المدرس أستاذا للتاريخ .
وكانت النيابة العام قد أعلنت أنها بدأت التحقيق أمس بعد حدوث الجريمة التي
وقعت الساعة الخامسة قرب المدرسة لافتة إلي أن الجريمة مرتبطة بعمل إرهابي ومجموعة
إرهابية إجرامية .
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون قال أن رجل ذبح مدرس تاريخ
عرض علي تلاميذه في المدرسة الإعدادية رسوم كاريكتارية للنبي محمد صلي الله عليه
وسلم ، مؤكدا أن البلاد بأكملها تقف مع
المعلمين و الإرهابيين لن يقسموا فرنسا
.