معلومات صادمة يعلنها القضاء الفرنسي عن منفذ هجوم باريس

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ارشيفية
 
السبت، 17-10-2020 10:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مصدر قضائي فرنسي أن منفذ هجوم ضاحية باريس من أصل شيشياني ومولود في موسكو ويبلغ من العمر 18 عام .
وحسبما نشرت الصحافة الفرنسية فإنه تم توقيف 5 أشخاص ليلة أمس بعد مقتل مدرس بقطع الرأس قرب معهد فيا لضاحية الغربية لباريس مما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين إلي 9 أشخاص ، ومن بينهم تلميذ في مدرسة كونفلان سانت أونورين حيث كان يعمل المدرس أستاذا للتاريخ .
وكانت النيابة العام قد أعلنت أنها بدأت التحقيق أمس بعد حدوث الجريمة التي وقعت الساعة الخامسة قرب المدرسة لافتة إلي أن الجريمة مرتبطة بعمل إرهابي ومجموعة إرهابية إجرامية .
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أن رجل ذبح مدرس تاريخ عرض علي تلاميذه في المدرسة الإعدادية رسوم كاريكتارية للنبي محمد صلي الله عليه وسلم  ، مؤكدا أن البلاد بأكملها تقف مع المعلمين و الإرهابيين لن يقسموا فرنسا .  
 

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