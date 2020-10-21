الأربعاء، 21-10-2020
06:15 م
الطيب حسين
اتخذت وزارة التربية في الكويت
قرارًا جديدًا بشأن المعلمين المنقطعين عن دوامهم.
وسمحت الوزارة لهؤلاء المعلمين بالعودة ومباشرة أعمالهم حسب النظم واللوائح المعمول بها في هذا الجانب.
وقالت الوزارة في نشرة عممتها على الإدارات المدرسية بمراحلها المختلفة، إنه نظرا للظروف الطارئة والاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار ڤيروس كورونا المستجد، لوحظ في الآونة الأخيرة مراجعة كثير من العاملين الذين تم وقف صرف رواتبهم نظرا لانقطاعهم المتصل في بداية العام الدراسي.
لذلك يرجى تسليم العمل للمعلمين المنقطعين، وإرسال المباشرة مع المرفقات (صورة من وقف الراتب. الإجازة الخاصة - الحجر الصحي.. الخ) ليتسنى لقسم الإجازات والدوام اتخاذ اللازم نحو صرف رواتبهم دون الحاجة لحضور أصحاب العلاقة شخصيا.
وأكدت على ضرورة تعميم النشرة على جميع العاملين والتوقيع بالعلم والحفظ لديكم.