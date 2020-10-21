الأربعاء 21 أكتوبر 2020
توقيت مصر 20:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عبدالخالق عبدالله: "هناك غلو إسلامي وما تفعله فرنسا أمر حسن"

السعودية تشهد أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

السعودية.. إحباط تهريب 2.5 طن من المخدرات

"كلوب" يصدم جماهير ليفربول بشأن رحيله

السعودية تعلن عن خطوة ستغير وجه المنطقة

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا كريمًا

إصابة أحد النجوم العرب في دوريات أوروبا بـ"كورونا"

مرسومان أميريان في الكويت بشأن هؤلاء

الدولار يستفيق أمام الجنيه ويحقق المفاجأة

معلمو الكويت يتلقون أسعد خبر منذ ظهور "كورونا"

Ads
 

معلمو الكويت يتلقون أسعد خبر منذ ظهور "كورونا"

thumbs_b_c_a39b1b943b0cda6a92ab9a8d8cf6124b
الكويت
 
الأربعاء، 21-10-2020 06:15 م الطيب حسين
اتخذت وزارة التربية في الكويت قرارًا جديدًا بشأن المعلمين المنقطعين عن دوامهم.

وسمحت الوزارة لهؤلاء المعلمين بالعودة ومباشرة أعمالهم حسب النظم واللوائح المعمول بها في هذا الجانب.

وقالت الوزارة في نشرة عممتها على الإدارات المدرسية بمراحلها المختلفة، إنه نظرا للظروف الطارئة والاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار ڤيروس كورونا المستجد، لوحظ في الآونة الأخيرة مراجعة كثير من العاملين الذين تم وقف صرف رواتبهم نظرا لانقطاعهم المتصل في بداية العام الدراسي.

لذلك يرجى تسليم العمل للمعلمين المنقطعين، وإرسال المباشرة مع المرفقات (صورة من وقف الراتب. الإجازة الخاصة - الحجر الصحي.. الخ) ليتسنى لقسم الإجازات والدوام اتخاذ اللازم نحو صرف رواتبهم دون الحاجة لحضور أصحاب العلاقة شخصيا.

وأكدت على ضرورة تعميم النشرة على جميع العاملين والتوقيع بالعلم والحفظ لديكم.
 

إقرأ ايضا

download

عبدالخالق عبدالله: "هناك غلو إسلامي وما تفعله فرنسا أمر حسن"

محمد بن سلمان

السعودية تشهد أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

5e776e72416e3

السعودية تعلن عن خطوة ستغير وجه المنطقة

أخبار متعلقة

thumb_277225_700_400_0_0_exact

الكويت.. تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد

Ejn4OnLXgAI4Aqw

ضبط قاتل ارتكب جريمة شنيعة في الكويت

1cec34b9-80f4-4f9e-b7ea-d98acff78844-1

طفلة تثير الذعر في الكويت.. أطلقت النار على أشقائها

download (1)

أرقام كورونا في الكويت اليوم.. وفيات وإصابات

159643637378124800

تخصيص راتب 50 ألف دولار سنويًا لكل مواطن كويتي

770194

رسالة مصرية لأمير الكويت الجديد.. ماذا جاء بها؟