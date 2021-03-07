الأحد 07 مارس 2021
توقيت مصر 22:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الحميمية بيننا منعدمة، فهل أطلب الطلاق؟!

معلمة سعودية تنقذ طالبة من لص حاول اقتحام منزلها أثناء حصة أونلاين

فنانة شهيرة: فخورة لأني أول ممثلة تتعرى بالكامل من أجل الفن (فيديو)

استفتاء في سويسرا لحظر النقاب

محمد صلاح يتسبب في هزيمة ليفربول بخطأ فادح

«لا تتزوجوا هذه المرأة».. بلاغ للنائب العام ضد عبدالله رشدي

شاهد: وثيقة خطيرة عن طه حسين تنشر لأول مرة تصدم عشاقه ومحبيه

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن أمير حائل

أول تعليق لـ «كلوب» على إقالته من تدريب ليفربول

بعد خلعها الحجاب.. إصابة فنانة شهيرة بالشلل (صور)

ADS
 

معلمة سعودية تنقذ طالبة من لص حاول اقتحام منزلها أثناء حصة أونلاين

image
ا
 
الأحد، 07-03-2021 09:27 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام معلمة بتنبيه وإنقاذ طالبة من لص رأته خلال حصة عبر الفيديو في منطقة حائل.
وأعادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية نشر مقطع الفيديو المتداول بتعليق: " معلمة تتمكن من إنقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية في حائل إثر محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة المدرسية".
وذكرت القناة في تقريرها أن "معلمة تمكنت من انقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية في حائل إثر محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة المدرسية عبر منصة ’مدرستي‘"، لافتة إلى أن "المعلمة لاحظت من الكاميرا التي فتحتها الطالبة أثناء تلقي الدروس لصا يحاول فتح نافذة منزل الطفلة مستغلا غياب والدتها.."
ويظهر في مقطع الفيديو محاولة المعلمة مخاطبة الطالبة وتهدئتها والطلب منها إبقاء "المايكروفون" مفتوحا وعدم إغلاقه، في حين يُسمع قول طالبة أخرى أن والدتها توجهت للمنزل الذي يتعرض للسرقة.
 

إقرأ ايضا

2018_8_1_14_31_1_217-1

استفتاء في سويسرا لحظر النقاب

Capture

بالصور.. انتحار مسؤول عراقي بسبب الفساد

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يلقي موعظة الأحد في الموصل