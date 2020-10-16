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معجزة.. بعد وفاته ووضعه في الثلاجة 20 ساعة يعود للحياة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 16-10-2020 12:28 م متابعات- أمينة عبد العال
بعد أن توفي و وضعته أسرته لمدة 20 ساعة في الثلاجة أنقذته الشرطة الهندية من الموت .
و تعود بداية الواقعة إلي تعرض الهندي بالاسوبر امنيان كومار البالغ من العمر 74 عام لوعكة صحية حرجة استلزمت بقاءه فيا لفراش في قرية كاندامباتي في ولاية تاميل نادو ، وظنت أسرته أنه توفي .
وطلبت أسرته صندوق تجميد من مكان العبادة حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بجثمانه لأداء الشعائر الأخيرة وذلك في 12 أكتوبر ، وعندما حضر موظف شركة صناديق التجميد في اليوم التالي لاحظ أن المتوفي يقوم ببعض الحركات فسارع بالاتصال بأسرته وإبلاغهم أنه علي قيد الحياة فاتصلت الأسرة بالشرطة التي فتحت تحقيق في الأمر خاصة أن الرجل ظل 10 ساعة في صندوق الثلاجة .
ورفعت الشرطة دعوة قضائية بموجب المادتين " 287 " سلوك إهمال يعرض حياة الإنسان للخطر" و 336 " فعل يهدد الحياة أو السلامة الشخصية للآخرين من قانون العقوبات الهندي .
 

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