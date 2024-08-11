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"معاريف" تكشف موعد "الهجوم الانتقامي" لحزب الله على إسرائيل

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"معاريف" تكشف موعد "الهجوم الانتقامي" لحزب الله على إسرائيل

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الأحد، 11-08-2024 10:41 ص

 

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير إن "التقديرات الأميركية والإسرائيلية ترجّح أن ينفّذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 المقبلة".

وأضافت أن تلك التقديرات ترجح أن يهاجم حزب الله إسرائيل أولا، ثم تقوم إيران بذات الشيء.

وفي السياق نفسه قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن حزب الله عازم على تنفيذ هجوم ضد إسرائيل في الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن حزب الله لن يغير خططه بسبب جولة المفاوضات المقررة الخميس المقبل، والمتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتوعد حزب الله بالرد على إسرائيل بعد مقتل القيادي في الحزب فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعات من اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

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