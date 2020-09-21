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مظاهرات جديدة في القدس ضد نتنياهو

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
الإثنين، 21-09-2020 10:12 ص متابعات- الدويني فولي
شهدت القدس مساء أمس تظاهرات جديدة للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهم في قضايا فساد و بسوء إدارته لأزمة " كوفيد_19 " .
منح المتظاهرين الترخيص بالرغم من الإغلاق التام المفروض والذي يقيد حركة الإسرائيليين ضمن نطاق كيلو متر واحد بينما يتسع لأغراض التبضع أو الذهاب إلي العمل .
و أقبل المئات من الإسرائيليين علي التظاهرات التي أقيمت أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس علي الرغم من القيود الجديدة  ، وهم يضعون الكمامات .
جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس " كورونا" المؤكدة في إسرائيل تجاوز 188 ألف حالة فيما تجاوزت أعداد الوفيات 1235 حالة .
 

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