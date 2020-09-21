مظاهرات جديدة في القدس ضد نتنياهو

الإثنين، 21-09-2020
10:12 ص
متابعات- الدويني فولي
شهدت القدس
مساء أمس تظاهرات جديدة للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو
المتهم في قضايا فساد و بسوء إدارته لأزمة " كوفيد_19 " .
منح المتظاهرين الترخيص بالرغم من الإغلاق التام المفروض والذي يقيد
حركة الإسرائيليين ضمن نطاق كيلو متر واحد بينما يتسع لأغراض التبضع أو الذهاب إلي
العمل .
و أقبل المئات من الإسرائيليين علي التظاهرات التي أقيمت أمام مقر إقامة
نتنياهو
في القدس
علي الرغم من القيود الجديدة ، وهم يضعون الكمامات .
جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس " كورونا" المؤكدة في
إسرائيل تجاوز 188 ألف حالة فيما تجاوزت أعداد الوفيات 1235 حالة .