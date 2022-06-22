الأربعاء 22 يونيو 2022
توقيت مصر 19:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مبروك عطية يرد على مايا مرسي: هتختصميني عند ربنا عشان بقول لازم المرأة تتحجب؟

كهربا: الفولت عاد.. مرحبًا بكم في المستقبل

ساويرس لـ حسن شحاتة: عيب.. كلامك غير مقبول

الدولار يسجل 18.79 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم

شاهد.. «ماني» يصل ألمانيا لانضمامه لبايرن ميونخ

مصر تعزي أفغانستان.. مقتل 280 وإصابة 600 في زلزال عنيف

بعد ظاهرة مخيفة.. رسالة عاجلة من النيابة العامة إلى شباب مصر

استخراج جثمان سيدة العياط بعد شهر من دفنها بعد اكتشاف أمر خطير

تفاصيل لأول مرة.. كيف أفشل حسن شحاتة صفقة انتقال«صلاح» للزمالك؟

الزمالك يستغني عن «أبوجبل» ويشتري محمد بسام

ADS
 

مصر تعزي أفغانستان.. مقتل 950 وإصابة 600 في زلزال عنيف

62214325_303
ا
Native
Teads
الأربعاء، 22-06-2022 12:03 م


أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم /الأربعاء/، عن خالص التعازي والمواساة لدولة أفغانستان ولذوي ضحايا الزلزال المُدمر الذي ضرب ولايتيّ بكتيكا وخوست، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات.
‫كما عبرت مصر -حكومةً وشعبًا- في بيان لوزارة الخارجية- عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.
وأكدت مصر على تضامنها مع أفغانستان في هذا المُصاب الأليم.
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في أفغانستان اليوم بارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد وبلغت شدته 9ر5 درجة على مقياس ريختر، إلى 280 قتيلا على الأقل وأكثر من 600 مصاب.
 

إقرأ ايضا

202205131121432143

ابن «إيلون ماسك» يتحول جنسيًا إلى فتاة ويحذف اسم والده

مطعم-بخاري

رائحة لحوم عفنة تقود الشرطة لكشف كارثة في مطعم شهير بالسعودية(فيديو)

1006abc5-b870-47aa-a5a0-ae8b2e69b716

أكبر قبائل المملكة العربية السعودية

أخبار متعلقة

61adcbcf4c59b7130614298b

ولي العهد السعودي يخطط لزيارة 5 دول بينهم تركيا ومصر