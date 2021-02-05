السبت 06 فبراير 2021
توقيت مصر 01:23 ص
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
والتر بواليا يوجه رسالة مؤثرة لجمهور الأهلي
الجميع يشيد بموقف خالد النبوي في جنازة عزت العلايلي
شاهد.. كيف تلقى البايرن هزيمة مذلة أمام فريق من الدرجة الثانية
مصري يتخلص من حياته بطريقة شنيعة في الكويت
البنك المركزي يكشف تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك
بالفيديو.. قناة سعودية تفجر مفاجأة عن كورنا في البلاد: الوضوع خطير
تطورات خطيرة تقلب قضية المهندس المصري بالسعودية رأسًا على عقب
الكويتت تتجه إلى اتخاذ إجراء قوي حيال الوافدين
الطبيب يلغي عملية حورية فرغلي لهذا السبب
وفاة فارس الدارما الفنان عزت العلايلي
ADS
الرئيسية
عرب وعالم
مصري يتخلص من حياته بطريقة شنيعة في الكويت
مصري يتخلص من حياته بطريقة شنيعة في الكويت
الجمعة، 05-02-2021
07:24 م
أقدم مواطن مصري في
الكويت
على
الانتحار
بشنق نفسه في مركز شباب الصباحية.
وانتحر الشاب المصري (26 عامًا) اليوم بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت صحف كويتية إن السلطات فتحت تحقيقًا في الواقعة للوقوف على ملابساتها.
Copy
الكويت
الانتحار
مصرى
إقرأ ايضا
6 آلاف دولار هدية لمن ينتقل للإقامة في هذه الولاية
قرار عاجل من البنتاجون عن قواته في جميع أنحاء العالم
في كندا ولبنان وبريطانيا.. كيف تورطت منظمات دولية وأممية في نقل أموال حوثية من وإلى اليمن ؟ (تفاصيل)
أخبار متعلقة
الكويت.. الحبس 15 عامًا لرجل أعمال وروسية هذه جريمتهما
فيديو خطير يرصد سرقة محل ذهب في الكويت
تصريحات عاجلة من الكويت عن حظر التجوال
الكويت تحيي ذكرى إعدام القوات العراقية للمناضلة والبطلة «أسرار القبندي»
خلال ساعات.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لهذا السبب